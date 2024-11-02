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أحمد جودة - القاهرة -

قال مدرب يوفنتوس، تياغو موتا، اليوم الجمعة، إن فريقه يحتاج للتحسن في كل الجوانب إذا كان يرغب في المنافسة على لقب "الكالتشيو" هذا الموسم وذلك بعد أن حقق 4 انتصارات في 10 مباريات ليحتل المركز السادس.

بعد نتائجه المتواضعة.. موتا يشدد على حاجة يوفنتوس للتغيير

ورغم عدم تلقيه أي هزيمة في الدوري، فإن فوزين فقط في آخر 8 مباريات تركا يوفنتوس برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف المتصدر نابولي.



ويحل فريق المدرب موتا ضيفًا على أودينيزي غدًا السبت، الذي يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة، بعدما عاني من الخسارة في 4 مباريات من آخر 6 له.

واحتل يوفنتوس المركز الثالث في الموسم الماضي بفارق 23 نقطة عن إنتر ميلان البطل (94 نقطة) وفي الموسم الذي سبقه احتل المركز السابع بفارق 28 نقطة عن نابولي الفائز باللقب (90 نقطة).

ويوفنتوس هو الفريق الأكثر نجاحًا في إيطاليا برصيد 36 لقبًا في الدوري، كان آخرها في عام 2020.

وعندما سئل عن اتساع الفارق بينه وبين منافسيه، قال موتا: "لا يوجد نادٍ فاز بالدوري الإيطالي في تلك المرحلة من المنافسة، نحن نفكر في مباراة أودينيزي ونريد التحسن في جميع الجوانب، يجب علينا جميعًا بذل قصارى جهدًا، بما في ذلك أنا.

"يتعين علينا أن نبذل جهدا أكبر لنبقى في صدارة الترتيب، ما زلنا في البداية ومن الواضح أن علينا بذل جهد أكبر بالنظر لنتيجة المباراة الأخيرة التي لعبناها (التعادل 2-2 على أرضنا أمام بارما).

"ولكن إذا كان هناك فريق يستحق المزيد فهو فريقنا، ولست الوحيد الذي يقول هذا، يمكنك رؤية ذلك من خلال الإحصاءات".

واستقبل يوفنتوس 6 أهداف في آخر مباراتين بالدوري، بعد التعادل 2-2 مع بارما والتعادل المثير 4-4 مع إنتر، لكن موتا قال إن المشكلة لا تكمن في الدفاع بمفرده، بل في التناغم واتخاذ القرار من جانب فريقه.

وأضاف: "يتعين علينا أن نتحسن بشكل جماعي، وأن نكون متحدين ونساعد بعضنا البعض بشكل أكبر، يتوجب علينا أن نكون أكثر شراسة في الهجوم ونترك مساحة أقل بين الخطوط.

"يتعين علينا اتخاذ أفضل القرارات كفريق، لا يمكننا أن نسمح للمنافسين بالشعور بالراحة على أرض الملعب".

ويظل لاعب الوسط دوغلاس لويز والجناح نيكو جونزاليس اللذين انضما ليوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية غير متاحين للمشاركة في مباراة الغد وربما لا يشارك المهاجم دوسان فلاهوفيتش في التشكيل الأساسي.

وقال موتا "ربما يحتاج دوسان للحصول على بعض الراحة. سنقيم حالته اليوم، في هذه المرحلة من الموسم، لا يشعر اللاعبون بالإرهاق وهم بخير ولكن إذا حدث ذلك فلن يشارك دوسان أساسيًا".