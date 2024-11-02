نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة تلقي عروض أوروبية لضم وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق لم يتلق أي عروض رسمية لضم الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

الأهلي ينفي وصول عروض أوروبية من أجل وسام

وأشار المصدر إلى أن المعلومات المتداولة حول وصول عروض رسمية لأبو علي غير دقيقة، لكنه قد يجذب اهتمام بعض الأندية الأوروبية، مثل تلك في ألمانيا، بسبب الأداء المتميز الذي يقدمه مع الأهلي.

انضم اللاعب إلى الأهلي في يناير الماضي قادمًا من نادي سيريس السويدي، بعقد يمتد لأربع سنوات ونصف، مما يمنحه قيمة مضافة لدى العديد من الأندية ووكلاء اللاعبين في أوروبا.

كما أوضح المصدر أن رحيل وسام أبو علي في هذه الفترة سيكون تحديًا كبيرًا، حيث وجد الأهلي ضالته أخيرًا في مهاجم متكامل، مما يجعل من الصعب تعويضه.

ومع ذلك، فإن النادي يظل منفتحا على أي عرض رسمي قد يصل لضم اللاعب، ليتم اتخاذ قرار يتماشى مع مصلحة اللاعب والنادي.

