نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفتح ضد الفيحاء في الدوري السعودي والقنوت الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، مع نظيره فريق الفيحاء اليوم السبت الموافق 2/11 في لقاء هام بينهم بستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الفتح ضد الفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفتح والفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 4:35 بتوقيت القاهرة والساعة 6:35 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:35 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والفيحاء

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

