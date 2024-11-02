نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هوكي بورفؤاد يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لبطولة عمان الدولية لهوكي الخماسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل فريق الهوكي بنادي بورفؤاد معسكرًا مغلقًا بالاسماعيلية لمدة ثلاثة أيام استعدادًا لخوض بطولة عمان الدولية لهوكي الخماسي في الفترة من 7 حتى 9 نوفمبر الجاري والتي ترشح لها الفريق بعد الحصول على بطولة الجمهورية موسم 2023/2024.

فريق الهوكي يدخل معسكرًا مغلقًا

وتعد هذه المشاركة هي أول المشاركات الدولية في تاريخ نادي بورفؤاد منذ تدشين نشاط الهوكي والتمكن من المشاركة في بطولة الدوري الممتاز لهوكي الميدان.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق الهوكي للخماسي من محمود الشرقاوى مدير الفريق، مصطفى خليل مدير فنى، العربى عشرى مدرب عام، محمد خليل محلل اداء، رائد السيد مخطط أحمال، حسام الدين حسنى طبيب الفريق، هشام عبد الباسط مدرب حراس مرمى، ويشرف على النشاط أحمد رضوان عضو مجلس الإدارة.