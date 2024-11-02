نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإلماني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر، محبي وعاشقي كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن المواعيد التي تنطلق في جميع الدوريات وخاصة متابعي الدوري الالماني في المواجهات الهامة التي تلتقي اليوم.
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة
آينتراخت فرانكفورت X بوروسيا مونشنجلادباخ – 8 مساء
فرايبورج X هامبورج – 8 مساء
هيرتا برلين X هايدنهايم – 8 مساء
بادربورن X فيردر بريمن – 8 مساء
ماينز X بايرن ميونخ – 10.45 مساء
هوفنهايم X نورنبرج – 10.45 مساء
أرمينيا بيليفيد X يونيون برلين – 10.45 مساء
دينامو دريسدين X درامشتات 98 – 10.45 مساء