الرياضة

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، لعديد من المباريات الهامة في الدوريات الكبرى، ومن أهمها مواجهات الدوري الفرنسي التي تقام فيه 3لقاءات.

وتترقب الجماهير محلي وعاشقي كرة القدم وخاصة متابعي الدوري الفرنسي مواعيد مباريات الدوري اليوم والقنوات الناقلة لهم والتي تقام من ضمنهم مباراة نبس الفرنسي الذي يلعب فيه اللاعب المصري محمد عبد المنعم.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة


باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4  

ستاد بريست X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2    

سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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