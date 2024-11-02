نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، لعديد من المباريات الهامة في الدوريات الكبرى، ومن أهمها مواجهات الدوري الفرنسي التي تقام فيه 3لقاءات.

وتترقب الجماهير محلي وعاشقي كرة القدم وخاصة متابعي الدوري الفرنسي مواعيد مباريات الدوري اليوم والقنوات الناقلة لهم والتي تقام من ضمنهم مباراة نبس الفرنسي الذي يلعب فيه اللاعب المصري محمد عبد المنعم.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



باريس سان جيرمان X لانس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ستاد بريست X نيس – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 2

سانت إيتيان X ستراسبورج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4

