نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتش محبي وعاشقي كرة القدم في جميع أنحاء العالم عن مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة، وذلك لمتابعي المواجهات الهامة بالنسبة لهم، بناء على اللقاءات الهامة التي تقام اليوم في جميع الدوريات الكبرى.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X انتر ميلان – 8.30 مساء - AD SPORTS Premium 1.

فينيزيا X أودينيزي – 8.30 مساء - AD SPORTS Premium 2.

أتالانتا X مونزا – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

يوفنتوس X بارما – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

