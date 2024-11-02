نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. المصري يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم السبت تدريباته الجماعية على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة الجونة في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

يحرص علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على التركيز على الجوانب الفنية والبدنية خلال هذه التدريبات.

يعمل الجهاز الفني للنادي المصري على تحليل الأخطاء التي حدثت في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش لتفادي حدوثها خلال المواجهة المقبلة.

موعد مباراة المصري والجونة بالدوري

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السويس الجديد.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والجونة

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري.

