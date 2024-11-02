نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبد العال: رحيل معلول عن الأهلي ليس قرار محمد رمضان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن التونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعب لاغني عنه داخل القلعة الحمراء وقدم الكثير للقلعة الحمراء.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن رحيل التونسي الدولي علي معلول عن الأهلي ليس قرار محمد رمضان المدير الرياضي والأمر أكبر منه ".



وأضاف:" أتمنى استمرار علي معلول مع النادي الأهلي وتقديره بشكل جيد على حجم البطولات والالقاب التي حققها في القلعة الحمراء ".