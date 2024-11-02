نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة تصريحاته حول جائزة الكرة الذهبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم السبت، بيانًا رسميًا للرد على التصريحات المتداولة بشأن التعليق على نتائج جائزة الكرة الذهبية.

يويفا: ننفي أي تصريحات متداولة حول نتائج الكرة الذهبية

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ما يلي: “نحن ننفي بشكل قاطع التصريحات المتداولة بشأن تعليقات الاتحاد الأوروبي المزعومة فيما يتعلق بنتيجة نتائج الكرة الذهبية”.

وتابع: "لم يصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولا رئيسه بيانات أو تعليقات على نتائج الجائزة نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي طرف متورط في نشر هذه التصريحات الكاذبة".

وفاز الإسباني رودري لاعب مانشستر سيتي، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 وسط جدل كبير حول أحقيته بالفوز بالجائزة على حساب البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد.