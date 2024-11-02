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ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا

رفعت روسيا صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بأكثر من 15 في المائة إلى 26.52 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2024. ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبارفعت روسيا صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بأكثر من 15 في المائة إلى 26.52 مليار متر مكعب في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2024. وأفادت وكالات الأنباء الروسية، الليلة الماضية، بأن صادرات الغاز الروسي ارتفعت عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بنسبة 15 في المائة خلال عشرة أشهر. وبلغ إجمالي الغاز الروسي الذي تم ضخه إلى أوروبا في أكتوبر الماضي، 2.8 مليار متر مكعب، مقابل 2.7 مليار متر مكعب في سبتمبر و2.74 مليار متر مكعب في أكتوبر 2023.

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