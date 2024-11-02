مواجهات جراء اقتحام الاحتلال قرى بالضفة

مواجهات جراء اقتحام الاحتلال قرى بالضفةاندلعتْ اشتباكات مُسلّحة ومواجهات مع قوات العدو الصهيوني التي اقتحمت عدة مناطق في مدن وقرى الضّفة الغربية، فجر اليوم السبت.

ففي نابلس، بحسب وكالات الأنباء الفلسطينية، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات صهيونية خاصة، في مخيم بلاطة شرق المدينة، فيما أفادت مصادر محلية بسماع أصوات اشتباكات قوية داخل المخيم.

وتسلّلت قوات صهيونية خاصة داخل المخيم، واعتقلت شاباً قبل أن يتم اكتشافها.

وقالت سرايا القدس (كتيبة نابلس) في بلاغ لها: إن مقاتليها "يخوضون معارك ضارية، برفقة مقاتلي الفصائل، مع قوات العدو في محاور القتال بمخيم بلاطة، ويمطرونها بزخات كثيفة من الرصاص".

وفي جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو في بلدة جبع جنوب المدينة، وسط إطلاق الرصاص بشكل مكثف.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات العدو والشبان في مدينة يطا جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات العدو داهمت عددًا من منازل المواطنين في بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوات العدو شارع جلجولية في المدينة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات العدو تمكّنت من استهداف قوات العدو بعبوات متفجرة محلية الصنع خلال اقتحام بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات العدو الصهيوني بلدة الخضر جنوب المدينة، وتمركزت في محيط البوابة على الشارع الرئيس، وأغلقت المنطقة بشكلٍ كامل ومنعت مرور المركبات وتنقل المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المنازل والمركبات.

