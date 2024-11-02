العالم اليوم - هجمات المسيرات من العراق ترفع احتمال الرد الإسرائيلي المباشر

انتم الان تتابعون خبر هجمات المسيرات من العراق ترفع احتمال الرد الإسرائيلي المباشر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 02:21 صباحاً - نقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "عمليات الإطلاق المستمرة للطائرات المسيرة من داخل العراق باتجاه إسرائيل زادت من احتمالية الرد الإسرائيلي المباشر على تلك الهجمات".

وأكد المسؤولون أن "الولايات المتحدة وشركائها اضطرّوا إلى التدخل لإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها الميلشيات المدعومة من إيران من العراق باتجاه إسرائيل".

وتوعدت إيران، يوم الخميس، برد "قاس" على الهجوم الذي شنته إسرائيل على عدد من منشآتها العسكرية، وفق ما أورد الإعلام المحلي.

وأفاد محمد محمدي كلبيكاني مدير مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي بحسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم للأنباء إن "ما قام به النظام الصهيوني أخيرا عبر مهاجمة أجزاء من بلادنا كان خطوة يائسة، سترد عليها إيران ردا قاسيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الجمعة أن وزير الدفاع لويد أوستن قرر إرسال قاذفات قنابل ومقاتلات والمزيد من السفن الحربية لتعزيز الوجود الأميركي في منطقة الشرق الأوسط، مع استعداد حاملة طائرات إبراهام لينكولن وسفنها للمغادرة.

ووفق المتحدث باسم "البنتاغون"، بات رايدر، فإن أوستن أمر بنشر عدة طائرات قاذفة من طراز "بي-52" وسرب من المقاتلات وطائرات التزود بالوقود ومدمرات بحرية في الشرق الأوسط.

وأضاف رايدر أن التعزيزات ستبدأ في الوصول إلى المنطقة في الأشهر المقبلة، حيث تبدأ حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في العودة إلى الوطن.

وشدد رايدر على أنه "إذا استغلت إيران أو شركاؤها أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف مواطنين أميركيين أو مصالح أميركية في المنطقة، فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا".