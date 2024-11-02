العالم اليوم - إسرائيل.. إصابة 11 شخصا بجروح جرّاء سقوط صاروخ على مبنى

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. إصابة 11 شخصا بجروح جرّاء سقوط صاروخ على مبنى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 03:29 صباحاً - أفادت هيئة البث الإسرائيلية، فجر السبت، بإصابة 11 شخصا بجروح إثر سقوط صاروخ على مبنى في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن 3 من الجرحى إصابتهم متوسطة، و8 أشخاص إصابتهم خفيفة.

وقال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش بعد ذلك بقليل أن ثلاثة صواريخ عبرت من لبنان وأنه جرى اعتراض بعضها.

وتابع "تم تحديد سقوط صاروخ على الأرجح في المنطقة" مشيرا إلى أن التفاصيل قيد البحث.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرّح بأنه لم يتبق لحزب الله سوى 20 في المئة من مخزونات الصواريخ، وفق ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

ووفق غالانت فإن إيران باتت تدرك أن حزب الله لم يعد قادرا على الرد على الهجمات التي يتلقاها.