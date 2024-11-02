نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق النادي الأهلي اللقاء المنتظر على ملعب السلام الدولي، حيث يواجه الفريق نظيره سيراميكا كليوباترا في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري الممتاز.

يسعى المدير الفني للأهلي، السويسري مارسيل كولر، للاستفادة من الروح المعنوية العالية للاعبين عقب الفوز ببطولة السوبر المصري والانتصار على العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال، وذلك لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار الحفاظ على لقب الدوري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب السلام، وتذاع عبر قناة «أون تايم سبورتس» الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبوعلي، طاهر محمد طاهر