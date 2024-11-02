القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان توني ماهر عن انتهائه من تصوير مسلسله “كنبة حبشي”، استعدادًا لعرضه الفترة المقبلة.

منشور الفنان توني ماهر

و نشر توني ماهر، صورة له احتفالًا بإنتهاء تصوير مسلسل "كنبة حبشي"، وعلق على منشوره قائلًا: "الحمدلله فركش مسلسل "كنبة حبشي"، انتاج ا/ إبراهيم الصاوي، ا/ عماد الحسيني، إخراج ا/ محمد مصطفى بكري، تأليف ا/ نور مهران، قريبا ان شاء الله".

توني ماهر ينتهي من تصوير مسلسل "كنبة حبشي"

تفاصيل مسلسل "كنبة حبشي"



مسلسل كنبة حبشي مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي فانتازي، يعتمد على الحلقات المتصلة المنفصلة، ويظهر خلاله كريم عفيفي بشخصية خالد وهو مدني، فيما يقدم محمد ثروت شخصية جده وهو المحرك الرئيسي للأحداث.

فريق عمل مسلسل "كنبة حبشي"

والعمل من بطولة محمد ثروت، كريم عفيفي، ملك قورة، إبرام سمير، توني ماهر، إيمان السيد، ياسر الطوبجي، أحمد تهامي، إيمان السيد، وندى بهجت، والمسلسل من تأليف نور مهران ومن إخراج محمد مصطفى بكري.

آخر أعمال الفنان توني ماهر

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان توني ماهر، هو فيلم "عنب" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور احداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي.

أبطال فيلم "عنب"

فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.