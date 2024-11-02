الدوري الأردني (9): الأهلي في ضيافة الجزيرة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق الأهلي ضيفاً على الجزيرة، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري ألأردني بكرة القدم.

وفي مباراة ثانية من نفس المرحلة، يلتقي الرمثا مع الفيصلي الساعة 20:45.

النتائج المسجلة في الجولة (9)

الحسين إربد × الوحدات 3-1

شباب العقبة × شباب الحسين 1-1

معان × مغير السرحان 1-3

ترتيب فرق المقدمة

1- الحسين إربد: 22 نقطة

2- الوحدات: 17 نقطة

3- الرمثا: 16 نقطة

4- الأهلي: 16 نقطة

5- الفيصلي: 11 نقطة

6- شباب الأردن: 11 نقطة