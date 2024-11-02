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الدوري الأردني (9): الأهلي في ضيافة الجزيرة

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يحلّ فريق الأهلي ضيفاً على الجزيرة، اليوم السبت، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري ألأردني بكرة القدم.

وفي مباراة ثانية من نفس المرحلة، يلتقي الرمثا مع الفيصلي الساعة 20:45.

النتائج المسجلة في الجولة (9)
الحسين إربد × الوحدات 3-1
شباب العقبة × شباب الحسين 1-1
معان × مغير السرحان 1-3

ترتيب فرق المقدمة
1- الحسين إربد: 22 نقطة
2- الوحدات: 17 نقطة
3- الرمثا: 16 نقطة
4- الأهلي: 16 نقطة
5- الفيصلي: 11 نقطة
6- شباب الأردن: 11 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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