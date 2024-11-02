نشكركم على متابعتكم خبر مشاكل جلدية شائعة لدى الأطفال المبتسرين وكيفية علاجها على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 02:52 صباحاً - يعاني الأطفال المبتسرين من جلد حساس وحاجز جلدي غير مكتمل، مما يجعلهم عرضة لعدد من المشاكل الجلدية. لحسن الحظ، يمكن إدارة هذه المشاكل بسهولة باتباع العناية المناسبة.

الأسباب الشائعة لمشاكل الجلد لدى المبتسرين:

نقص الدهون الطبيعية: الجلد يحتاج إلى دهون طبيعية للحفاظ على رطوبته وحمايته من الجفاف والتهيج.

الجلد يحتاج إلى دهون طبيعية للحفاظ على رطوبته وحمايته من الجفاف والتهيج. الحفاضات: يمكن أن تسبب الحفاضات طفحًا جلديًا بسبب الرطوبة والاحتكاك.

يمكن أن تسبب الحفاضات طفحًا جلديًا بسبب الرطوبة والاحتكاك. الأدوية: بعض الأدوية المستخدمة في وحدات العناية المركزة قد تسبب تهيجًا للجلد.

بعض الأدوية المستخدمة في وحدات العناية المركزة قد تسبب تهيجًا للجلد. الأنابيب: قد تسبب الأنابيب الطبية، مثل أنابيب التنفس، ضغطًا على الجلد وتؤدي إلى تقرحات.

المشاكل الجلدية الشائعة:

الجفاف والتشقق: الأعراض: جلد جاف، متقشر، ومحمر.

جلد جاف، متقشر، ومحمر. العلاج: ترطيب الجلد بمرطبات خالية من العطور والبارابين. تجنب الاستحمام المتكرر والماء الساخن.

الطفح الحفاظ: الأعراض: احمرار، تورم، وبثور في منطقة الحفاض.

احمرار، تورم، وبثور في منطقة الحفاض. العلاج: تغيير الحفاضات بانتظام. استخدام كريمات الحفاض الوقائية. ترك منطقة الحفاض مكشوفة للهواء قدر الإمكان.

التهاب الجلد: الأعراض: حكة، احمرار، وتقشر في الجلد.

حكة، احمرار، وتقشر في الجلد. العلاج: تحديد المسبب (مثل الصابون، المنظفات، أو المواد الغذائية) وتجنبه. استخدام كريمات الكورتيكوستيرويد الموضعية (باستشارة الطبيب). مرطبات الجلد.

البثور: الأعراض: ظهور بثور صغيرة حمراء أو بيضاء.

ظهور بثور صغيرة حمراء أو بيضاء. العلاج: عادة ما تختفي البثور من تلقاء نفسها. تجنب لمس أو عصر البثور.



نصائح للعناية بجلد الطفل المبتسر: