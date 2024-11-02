نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (7): خورفكان يستقبل دبا الحصن على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة السابعة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، حيث يلتقي خورفكان مع دبا الحصن الساعة 15:50 بتوقيت مكة المكرمة، وعجمان مع البطائح الساعة 18:30.
النتائج المسجلة في الجولة (7)
النصر × الوحدة 0-0
الوصل × الجزيرة 2-2
اتحاد كلباء × العروبة 3-0
بني ياس × الشارقة 1-4
ترتيب فرق المقدمة
1- الشارقة: 18 نقطة
2- شباب الأهلي: 18 نقطة
3- الوحدة: 14 نقطة
4- النصر: 13 نقطة
5- الجزيرة: 13 نقطة