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دوري أدنوك الإماراتي (7): خورفكان يستقبل دبا الحصن

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة السابعة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، حيث يلتقي خورفكان مع دبا الحصن الساعة 15:50 بتوقيت مكة المكرمة، وعجمان مع البطائح الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (7)
النصر × الوحدة 0-0
الوصل × الجزيرة 2-2
اتحاد كلباء × العروبة 3-0
بني ياس × الشارقة 1-4

ترتيب فرق المقدمة
1- الشارقة: 18 نقطة
2- شباب : 18 نقطة
3- الوحدة: 14 نقطة
4- النصر: 13 نقطة
5- الجزيرة: 13 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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