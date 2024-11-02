دوري أدنوك الإماراتي (7): خورفكان يستقبل دبا الحصن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 04:58 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، السبت، مباريات المرحلة السابعة من دوري أدنوك الإماراتي بكرة القدم، حيث يلتقي خورفكان مع دبا الحصن الساعة 15:50 بتوقيت مكة المكرمة، وعجمان مع البطائح الساعة 18:30.

النتائج المسجلة في الجولة (7)

النصر × الوحدة 0-0

الوصل × الجزيرة 2-2

اتحاد كلباء × العروبة 3-0

بني ياس × الشارقة 1-4

ترتيب فرق المقدمة

1- الشارقة: 18 نقطة

2- شباب الأهلي: 18 نقطة

3- الوحدة: 14 نقطة

4- النصر: 13 نقطة

5- الجزيرة: 13 نقطة