الدوري البرازيلي (32): فورتاليزا في ضيافة جوفينتود

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الـ 32 من الدوري البرازيلي بكرة القدم، بلقاء براغانتينو مع كويابا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويلعب فجر غد الأحد أتليتيكو باراناينسي مع سبورت كلوب فيتوريا الساعة 00:30، وجوفينتود مع فورتاليزا بنفس التوقيت.

أمس:

فلومينينسي × غريميو 2-2

ويتصدر بوتافوغو ترتيب فرق الدوري البرازيلي بـ 59 نقطة، يليه بالميراس بـ 58 نقطة، فورتاليزا بـ 57 نقطة، فلامينغو بـ 55 نقطة، وإنترناسيونال بـ 53 نقطة.