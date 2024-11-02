نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرازيلي (32): فورتاليزا في ضيافة جوفينتود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 07:00 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، السبت، مباريات الجولة الـ 32 من الدوري البرازيلي بكرة القدم، بلقاء براغانتينو مع كويابا الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويلعب فجر غد الأحد أتليتيكو باراناينسي مع سبورت كلوب فيتوريا الساعة 00:30، وجوفينتود مع فورتاليزا بنفس التوقيت.
أمس:
فلومينينسي × غريميو 2-2
ويتصدر بوتافوغو ترتيب فرق الدوري البرازيلي بـ 59 نقطة، يليه بالميراس بـ 58 نقطة، فورتاليزا بـ 57 نقطة، فلامينغو بـ 55 نقطة، وإنترناسيونال بـ 53 نقطة.