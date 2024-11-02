نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي ليفربول نظيره برايتون مساء اليوم السبت الموافق الثاني من شهر نوفمبر الجاري على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويحتل الريدز وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة آخر، فيما يحتل فريق برايتون المركز السادس برصيد 16 نقطة، بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة لقاء وحيد.

موعد مباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد برايتون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ضد برايتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتلعيق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.