نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تتصدر ترند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب ترند محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية؛ وذلك بعدما خرجت في بث مباشر لمتابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن العديد من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية والمهنية.

تحدثت شيرين عبد الوهاب عن إمكانية عودتها للتمثيل من جديد وقالت: "نفسي أقدم دور فلاحة أو صعيدية ويكون فيه لهجة، عايزة الدور يكون مختلف تماما عن طريقي، وميكونش قصة صعود".



وأكّدت شيرين عن رغبتها في نسيان آخر 10 سنوات في حياتها، قائلةً: "مش عايزة آخر 10 سنين في حياتي، وربنا هيجيبلي حقي من اللي زعّلني، أنا شوفت وحش كتير أوي في حياتي، ومركزة في شغلي من وقت ما رجعت من الأسر اللي كنت فيه، وهو عندي أهم حاجة»".



وعن كواليس مشاركة ابنتها "هنا" في أغنية "قالك نسيني"، قالت: "أنا كنت عند الموزع توما صاحبي وحبيبي وهو سمع لي الأغنية وأنا عنده عجبتني جدا وقلت له أنا مسافرة وياريت تشتغل في التوزيع وأخذنا الطبقة، وبعدين رجعت كانت هنا معايا لأني لما بنزل بالليل مش بحب أسيبها لوحدها وهي كانت ساعتها قاعدة معايا ومريم كانت قاعدة مع باباها، فأخذتها معايا وكانت كسلانة قلت لها فوقي أنتي هتغني معايا".

صور بالذكاء الاصطناعي لشيرين عبدالوهاب



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا مجموعة من الصور الجديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت فيها بإطلالات أنيقة باللون البنفسجي وهي تسترخي في حوض الاستحمام، لنكتشف أن الصور من صنع الذكاء الاصطناعي.