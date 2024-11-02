العالم اليوم - عملية "إسرائيلية" في البترون شمالي لبنان.. إنزال وخطف

انتم الان تتابعون خبر عملية "إسرائيلية" في البترون شمالي لبنان.. إنزال وخطف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - أفادت تقارير إعلامية لبنانية، السبت، بتنفيذ الجيش الإسرائيلي عملية إنزال في منطقة البترون الساحلية شمالي لبنان استهدفت "عماد أمهز".

وقالت مصادر أمنية لبنانية إنه تم "اختطاف شخص في البترون مع ترجيح بأن العملية نفذتها قوة إسرائيلية".

من جهته، قال وزير النقل اللبناني علي حمية: "المختطف هو قبطان بحري لسفن مدنية وتجارية وتلقى تعليمه في معهد مدني".

وأوضحت مصادر لـ"دوت الخليج": "اختطاف مواطن لبناني في البترون وتحقيق بشأن ما إذا كانت قوة إسرائيلية وراء العملية".

وكشف مراسلنا أن "عملية الاختطاف حدثت فجر السبت واستهدفت شخصا لبنانيا والعناصر التي نفذتها غادرت بواسطة الزوارق".

كما أبرزت وكالة الأنباء اللبنانية: "أهالي المنطقة في البترون أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت إنزالا بحريا على شاطئ البترون وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى "شاليه" قريب من الشاطئ حيث اختطفت لبنانيا كان موجوداً هناك، واقتادته إلى الشاطئ وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر".

وقال المحلل الخاص لـ"دوت الخليج" بشارة شربل إن "أعمال الكومندوس الإسرائيلي تكررت ولها أساليب كثيرة".

وأضاف أن "عمليات الإنزال التي قام بها الإسرائيليون هي كثيرة ومتعددة".

وتابع: "هذه عملية موضعية تدل على أن إسرائيل ليست قادرة فقط على التدمير والقتل من الجو، بل تستطيع أن تقوم بالاختطاف من البحر".