نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بسمة وهبة تتصدر تريند جوجل في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت اسم الإعلامية بسمة وهبة تريند محركات بحث جوجل نظرا لانتشار أنباء حول خطوبة ابنة زوجها في أحد الأماكن الشهيرة بالقاهرة، وشارك في إحياء الحفل محمد حماقي ومايا دياب، وسط أجواء مبهجة وفرحة كبيرة من الأهل والأصدقاء، خاصة إنها كانت وصفت اليوم بأنه اني أسعد مناسبة في حياتها.



ويبرز دوت الخليج دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المعلومات عن ابنة زوج بسمة وهبة

تمكنت الإعلامية بسمة وهبة في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث ظهور لها بفستان أسود بسيط، ومكياج هاديء، خلال احتفالها بخطبة ابنتها نادين، وأضفى محمد حماقي أجواءً مميزة بتقديم مجموعة من أغانيه الشهيرة، مما أشعل حماس الحضور وأضفى على الحفل لمسة خاصة، وكذلك مايا دياب، التي قدمت للعروس أغنيه لبنانية في هذه المناسبة.



حيث شاركت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو تعبر فيه عن مدى فرحتها بثاني أسعد مناسبة في حياتها بعد حفل زفاف نجلها عبدالرحمن، وهي الاحتفال بخطبة نجلة زوجها علاء عابد من خلال خاصية الستوري الخاص بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام

من هي العروس؟

نادين هي ابنة عضو مجلس النواب علاء عابد، زوج الإعلامية بسمة وهبة، وليست ابنتها، إلا أنها تحمل لها مشاعر كثيرة من الحب وكأنها ابنتها، إذ وصفتها من قبل عبر حسابها قائلة: "نادين بنتي وحبيبتي وصحبتي وأختي وأجمل فرحة في حياتي.. ربنا يجعلك قرة عيني أنا وبابا".



