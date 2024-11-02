العالم اليوم - مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على غزة

انتم الان تتابعون خبر مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي على غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - قتل 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، السبت، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية مدينة غزة، ووسط القطاع، فيما اعتقل 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم أسرى سابقون.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن "ثلاثة مواطنين (قتلوا) في قصف الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة".

وأضافت المصادر أن "خمسة مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع".

ووفق الوكالة "يواصل الاحتلال منذ الليلة الماضية نسف مبان سكنية شمال مخيم النصيرات".

في الضفة الغربية، اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ الجمعة، وإلى غاية السبت، 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم أسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، ونابلس، وقلقيلية، وأريحا، وبيت لحم، رافقتها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني".

وأشار البيان إلى أن "عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، بلغ أكثر من 11 ألفا و500 مواطن من الضّفة بما فيها القدس".