52 شهيداً و72 جريحاً بالغارات على بعلبك

52 شهيداً و72 جريحاً بالغارات على بعلبكأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على محافظة بعلبك - الهرمل، شرقي البلاد، إلى 52 شهيدا، و72 جريحا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشهداء والجرحى توزعوا على البلدات والمدن التالية: أمهز وحربتا ويونين وبدنايل ونحلة والشراونة وطاريا واللبوة والخضر والسعيدة والعلاق وراس العين وحوش النبي.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في بيان سابق، عن استشهاد 10 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة أولية لغارات الكيان الإسرائيلي على محافظة بعلبك - الهرمل.

ويتعرض لبنان لعدوان إسرائيلي منذ أكتوبر 2023، لكن منذ نهاية سبتمبر الماضي زاد الطيران الإسرائيلي من وتيرة القصف الجوي والمدفعي بشكل غير مسبوق، ووسّع نطاق استهدافاته لتمتد إلى العاصمة بيروت، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف من اللبنانيين، وإجبار أكثر من مليون شخص على النزوح من منازلهم.