محمد رحيم يحتفل بتصدر أغنية "وغلاوتك" لعمرو دياب الأكثر إستماعا على منصة "بيليورد"



القاهرة - محمد ابراهيم -



احتفل الملحن محمد رحيم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بنجاح أغنيته "بغلاوتك" التي غناها الفنان عمرو دياب، والتي حققت أرقامًا قياسية في الاستماع على منصة "بيليورد". في منشوره، عبر رحيم عن سعادته البالغة بتفاعل الجمهور مع الأغنية، حيث تصدرت قوائم الاستماع وأصبحت الأكثر تداولًا في الأيام الأخيرة.

وقال:" أنا قمت من النوم لقيت تليفوني مقلوب رسايل والناس باعتينلي فيديوهات غنوه وغلاوتك اللى اول مره الهضبه بيغنيها من 26 سنه استجابه لطلب الجمهور في لفته جميله منه بعد عودتها للواجهه مره تانيه ونجاحها الكبير ودخولها قائمهtop hits على Billboard Arabia وبجد من التعليقات فرحه الناس بالغنوه لاتصدق الحمد لله وطبعا هي اول كلمات صديقي الشاعر محمد رفاعي وأول الحاني وتوزيع كابو الأجيال حميد الشاعري

1998".



وأضاف:" رحيم إلى أن "بغلاوتك" ليست مجرد أغنية، بل هي تعبير عن مشاعر عميقة واستحضار للذكريات الجميلة،وذكر أن التعاون مع عمرو دياب كان تجربة فريدة من نوعها، حيث يتمتع الهضبة بقدرة استثنائية على إيصال المشاعر من خلال صوته وأدائه المتميز. كما أعرب عن شكره لكل من ساهم في نجاح الأغنية، من فرق العمل إلى الجمهور الذي دعمها بكل حماس".

وفي سياق الاحتفال، قام محمد رحيم بمشاركة مقاطع من الأغنية، بالإضافة إلى صور من كواليس التسجيل، مما أضفى جوًا من الحماس على متابعيه. ووجه رسالة شكر لكل من استمع للأغنية وشاركها، مؤكدًا أن دعم الجمهور هو المحرك الأساسي وراء نجاح أي عمل فني.



تعليقات الجمهور على منشور محمد رحيم



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على اعجاب الجمهور في الوطن العربي، وكانت من بين ابرز التعليقات الف مبروك بالتوفيق والنجاح الدائم من تفوق لتفوق دايما متميز، عالمي،وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد رحيم



والجدير بالذكر ان آخر أعمال محمد رحيم أغنية بنت اللذينة، والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.