العالم اليوم - مسيرات حزب الله تهاجم قاعدة جوية إسرائيلية قرب تل أبيب

انتم الان تتابعون خبر مسيرات حزب الله تهاجم قاعدة جوية إسرائيلية قرب تل أبيب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 01:24 مساءً - أعلن حزب الله في لبنان، السبت، شن هجوم بالطائرات المسيرة على قاعدة جوية إسرائيلية قرب تل أبيب.

وذكر الحزب أنه هاجم قاعدة بلماخيم الجوية الإسرائيلية الواقعة جنوب تل أبيب بطائرات مسيرة.

كان الحزب قد أعلن، السبت، شن هجمات صاروخية استهدفت قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات العسكرية قرب تل أبيب وسط إسرائيل.

وأكد الحزب في بيان "قصفنا فجر يوم السبت قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية".

وأضاف: "جرى قصف صباح السبت مستعمرة بيريا (شمال مدينة صفد) بصلية صاروخية".

كما أعلن حزب الله عن قصف بلدتي يسود هامعلاه وبار يوحاي شمالي إسرائيل برشقتين صاروخيتين.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي قتله قياديين في حزب الله مسؤولين عن إطلاق أكثر من 400 صاروخ على إسرائيل في أكتوبر المنصرم.

وأضاف الجيش أن القائدين هما موسى عز الدين قائد قوات حزب الله في قطاع الساحل وحسن مجيد ديب قائد المدفعية بقطاع الساحل، مشيرا إلى أنهما قتلا في منطقة صور الجمعة.

وشهدت الساعات الـ24 الماضية تصعيدا إسرائيليا كبيرا، حيث استمرت الغارات على مختلف مناطق الجنوب اللبناني مركزة على بعلبك ومحيطها في منطقة البقاع. حيث تم استهداف نحو 20 قرية بشكل عنيف وبموجات غارات عدة ومتزامنة.

كما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 57 وعشرات الجرحى، ومن بين القتلى عائلات بكاملها قصفت منازلها.

وقصفت إسرائيل ليلا معابر حدودية بين لبنان وسوريا من بينها معبر القاع أقصى شمال شرقي لبنان.

في الجنوب اللبناني تواصلت الغارات على عشرات البلدات، منها بلدة تبنين، حيث أدت إحداها إلى مقتل شخصين.

وتعرضت بلدة بنت جبيل في القطاع الأوسط لسلسلة غارات إسرائيلية ليلا ومع ساعات الفجر.

وأغار الطيران الحربي على بلدات تول والشهابية ويارون وصربين ومارون الراس وحاريص جنوبي لبنان.