عمرو وهبة يروج لمسلسل "رقم سري"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في إطار الحملة الترويجية لمسلسل "رقم سري"، الذي يُعرض خلال الموسم الدرامي الحالي، يقوم الفنان عمرو وهبة بدور البطولة ويستعد لجذب انتباه الجمهور عبر مجموعة من الفعاليات والأنشطة المبتكرة،حيث شارك عمرو جمهوره بصورة من البوستر من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "،

وأرفق بالصورة تعليقا قال فيه:" وافى معتمد الاسيستانت راجع ان شاء الله.. ربنا يكرم وتتبسطو..

رقم سرى صوت وصوره".

تفاصيل رقم سري

"رقم سري" هو عمل درامي يجمع بين الإثارة والتشويق، حيث يلعب عمرو وهبة دور شخصية محورية تتورط في أحداث مثيرة تتعلق بأسرار خطيرة. المسلسل من تأليف مجموعة من الكُتّاب المتميزين وإخراج مخرج معروف بأسلوبه الفريد في تقديم القصص الدرامية.



التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي

لم يقتصر ترويج المسلسل على الفعاليات فقط، بل استخدم عمرو وهبة منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف. حيث شارك البوستر الرسمي للعمل، بالإضافة إلى تعليقات شخصية حول تجربته في العمل. وقد حققت هذه المنشورات تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، مما ساهم في زيادة شعبية المسلسل قبل عرضه.

أبطال مسلسل رقم سري

ويشارك في مسلسل رقم سرى كل من ياسمين رئيس، صدقى صخر، أحمد الرافعى، عمرو وهبة، مروة عيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب توبة.

يشار إلى أن مسلسل صوت وصورة قام ببطولته حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى، سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما استديوز