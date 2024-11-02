وظائف شاغرة في شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة: التقديم يبدأ غدًا الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة (ERIS)، التابعة لهيئة السكة الحديد، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف فرد أمن إداري وعامل خدمات، وذلك بدءًا من غد الأحد وحتى الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً.

مكان التقديم لشغل وظائف السكة الحديد 2024

يمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة في ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة - مبنى شركة الخدمات المتكاملة.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

الجنس: التقديم مفتوح للذكور والإناث. محل الإقامة: يجب أن يكون المتقدم من المقيمين في محافظات القاهرة، الجيزة، أو القليوبية. العمر: يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و45 عامًا. الخدمة العسكرية: إنهاء الخدمة العسكرية أو الحصول على الإعفاء. المؤهل الدراسي: يُقبل المتقدمون الحاصلون على مؤهل دون، متوسط، أو ما فوق.

مميزات وظائف السكة الحديد 2024

تتمتع الوظائف المعلن عنها بعدة مميزات تشمل: