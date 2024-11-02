نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مواعيد قطارات خط بنها-القاهرة بالتوقيت الشتوي: تعرف على مواعيد القطارات العادية والمكيفة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جدول مواعيد قطارات خط "بنها-القاهرة" مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي.
يشمل الجدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية التي تنطلق من محطة بنها وتمر بعدد من المحطات الرئيسية والفرعية وصولًا إلى محطة مصر (رمسيس) في القاهرة.
تفاصيل جدول مواعيد قطارات بنها-القاهرة بالتوقيت الشتوي
جدول مواعيد قطارات بنها - القاهرة بالتوقيت الشتوي (السبت 2 نوفمبر 2024)
|رقم القطار
|تاريخ الرحلة
|وقت القيام
|محطة الوصول
|وقت الوصول
|أولى مكيفة
|ثانية مكيفة
|ثالثة مكيفة
|ثالثة تهوية
|3018
|02-11-2024
|06:54 ص
|القاهرة
|07:30 ص
|0
|0
|0
|0
|946
|02-11-2024
|07:11 ص
|القاهرة
|08:00 ص
|0
|0
|0
|0
|810
|02-11-2024
|07:16 ص
|القاهرة
|08:10 ص
|0
|0
|0
|0
|1904
|02-11-2024
|07:45 ص
|القاهرة
|08:20 ص
|0
|0
|0
|0
|948
|02-11-2024
|08:00 ص
|القاهرة
|08:45 ص
|0
|0
|10
|0
|1914
|02-11-2024
|08:15 ص
|القاهرة
|08:55 ص
|0
|0
|0
|0
|8
|02-11-2024
|08:23 ص
|القاهرة
|09:15 ص
|0
|0
|0
|8
|902
|02-11-2024
|08:45 ص
|القاهرة
|09:25 ص
|0
|0
|0
|0
|952
|02-11-2024
|09:16 ص
|القاهرة
|10:00 ص
|0
|0
|5
|0
|964
|02-11-2024
|09:30 ص
|القاهرة
|10:15 ص
|0
|0
|4
|0
|158
|02-11-2024
|09:45 ص
|القاهرة
|10:25 ص
|0
|0
|0
|0
|14
|02-11-2024
|10:20 ص
|القاهرة
|10:55 ص
|0
|0
|9
|0
|900
|02-11-2024
|10:40 ص
|القاهرة
|11:20 ص
|0
|0
|0
|0
|3024
|02-11-2024
|12:05 م
|القاهرة
|12:40 م
|0
|0
|18
|0
|186
|02-11-2024
|12:10 م
|القاهرة
|12:50 م
|0
|0
|0
|0
|1212
|02-11-2024
|12:31 م
|القاهرة
|01:30 م
|0
|0
|0
|8
|912
|02-11-2024
|01:15 م
|القاهرة
|01:55 م
|0
|0
|0
|0
|132
|02-11-2024
|01:29 م
|القاهرة
|02:20 م
|0
|0
|0
|12
|164
|02-11-2024
|02:35 م
|القاهرة
|03:15 م
|0
|0
|0
|0
|954
|02-11-2024
|03:00 م
|القاهرة
|03:50 م
|0
|0
|18
|0
|914
|02-11-2024
|03:40 م
|القاهرة
|04:20 م
|0
|0
|0
|0
|1208
|02-11-2024
|04:35 م
|القاهرة
|05:20 م
|0
|0
|0
|8
|956
|02-11-2024
|05:05 م
|القاهرة
|05:50 م
|0
|0
|0
|8
|966
|02-11-2024
|05:25 م
|القاهرة
|06:10 م
|0
|0
|1
|5
|24
|02-11-2024
|05:41 م
|القاهرة
|06:40 م
|0
|0
|0
|8
|922
|02-11-2024
|06:10 م
|القاهرة
|06:50 م
|0
|0
|0
|0
|196
|02-11-2024
|06:20 م
|القاهرة
|07:00 م
|0
|0
|0
|0
|3016
|02-11-2024
|06:45 م
|القاهرة
|07:20 م
|0
|0
|6
|0
|594
|02-11-2024
|07:20 م
|القاهرة
|08:15 م
|0
|0
|0
|9
|994
|02-11-2024
|07:45 م
|القاهرة
|08:25 م
|0
|0
|0
|0
|1130
|02-11-2024
|09:40 م
|القاهرة
|10:15 م
|0
|0
|11
|0
|32
|02-11-2024
|09:45 م
|القاهرة
|10:25 م
|0
|0
|0
|8
|1008
|02-11-2024
|10:20 م
|القاهرة
|10:55 م
|0
|0
|0
|0
|960
|02-11-2024
|10:25 م
|القاهرة
|11:05 م
|0
|0
|0
|14
|1902
|02-11-2024
|10:55 م
|القاهرة
|11:35 م
|0
|0
|0
|0
|968
|02-11-2024
|11:05 م
|القاهرة
|11:50 م
|0
|0
|0
|35
|28
|02-11-2024
|11:15 م
|القاهرة
|12:20 ص
|0
|0
|0
|14
|962
|02-11-2024
|11:55 م
|القاهرة
|12:40 ص
|0
|0
|20
|0
ملاحظة: الأرقام في الأعمدة الخاصة بأنواع القطارات (أولى مكيفة، ثانية مكيفة، ثالثة مكيفة، وثالثة تهوية) تشير إلى توافر مقاعد في كل فئة.
محطات قطارات خط بنها-القاهرة
يمر خط بنها-القاهرة بعدة محطات رئيسية وفرعية، منها: طوخ، قها، قليوب، وشبرا الخيمة، قبل الوصول إلى محطة مصر (رمسيس) في القاهرة.