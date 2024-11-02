جامعة القاهرة تواصل التميز: 25 مجلة علمية تتصدر التصنيفات العربية

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أحمد جودة - القاهرة - تثبت جامعة القاهرة مجددًا ريادتها في البحث العلمي على المستوى العربي، حيث حققت 25 مجلة علمية من مجلاتها المحكمة مراكز متقدمة في تقرير معامل التأثير والاستشهادات المرجعية "أرسيف" (Arcif) لعام 2024.

هذا التقرير، الذي شمل أكثر من 5000 مجلة علمية صادرة عن نحو 1500 هيئة بحثية في العالم العربي، كشف تميز مجلات الجامعة في تخصصات متعددة، مما يعكس جهود الجامعة في الالتزام بالمعايير العالمية وتقديم محتوى علمي رفيع المستوى.

مجلات الاقتصاد والإعلام تتصدر عربيًا

وفقًا للتقرير، حققت جامعة القاهرة تميزًا لافتًا في عدة مجالات، حيث حصلت مجلة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على المرتبة الأولى عربيًا في تخصص العلوم السياسية، متفوقة على 67 مجلة منافسة. كما تبوأت كلية الإعلام مراكز متقدمة، إذ حصلت مجلة بحوث الرأي العام على المركز الثاني، والمجلة العلمية لبحوث العلاقات العامة والإعلان على المركز الثالث في تخصص الإعلام والاتصال من بين 28 مجلة عربية.

في تخصص المكتبات والمعلومات، تصدرت المجلة العلمية للمكتبات والوثائق

والمعلومات بكلية الآداب المركز الأول، بينما احتلت مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات المركز الثالث من بين 18 مجلة، ما يؤكد تنوع المجالات التي تحقق فيها الجامعة التفوق البحثي.

تقدم في مؤشر الأثر البحثي والاستشهادات

أظهر التقرير أيضًا أن جامعة القاهرة تحتل المرتبة الخامسة عربيًا في مؤشر قياس الأثر البحثي بعدد استشهادات بلغ 8049 من أصل 2238 مقالة منشورة في مجلاتها، إلى جانب المركز التاسع في مؤشر عدد الاستشهادات بـ 5043 استشهادًا لمجمل 1608 مقالات، ما يعكس الانتشار الواسع للأبحاث وتأثيرها في مجالاتها العلمية.

دعم متواصل للباحثين

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بأن تحقيق هذه النتائج يعود إلى التزام الجامعة بالمعايير الدولية في البحث والنشر العلمي، إلى جانب دعمها المستمر للباحثين من خلال تقديم خدمات إحصائية وتدقيق لغوي وترجمة علمية، فضلًا عن توفير ورش عمل لتوجيه الباحثين نحو اختيار المجلات العلمية الأنسب لنشر أبحاثهم.

وأكد عبد الصادق حرص الجامعة على تقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز جودة الأبحاث التي تنشر في مجلاتها، مع التركيز على نشر الدراسات التي تساهم في التطور العلمي وتنعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية.

تميز الباحثين ودورهم في رفع تصنيف الجامعة

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالجهود التي يبذلها الباحثون في جامعة القاهرة، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير الدولية في إعداد ونشر الأبحاث العلمية يعزز مكانة الجامعة على الساحة الأكاديمية. ولفت إلى أن هذا النجاح يعكس قدرات الباحثين ووعيهم بمتطلبات النشر الأكاديمي، مما يسهم في رفع تصنيف الجامعة دوليًا ويؤكد مكانتها بين المؤسسات البحثية المرموقة.

نحو مستقبل مشرق في البحث العلمي

تسعى جامعة القاهرة إلى توسيع نطاق مجلاتها المحكمة وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية الدولية لرفع مستوى البحث العلمي، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها للتميز والريادة العلمية.

بتصاعد إنجازاتها العلمية، تواصل جامعة القاهرة مسيرتها نحو تحقيق المزيد من التقدم على المستوى الإقليمي والدولي، ما يجعلها نموذجًا يُحتذى به في مصر والعالم العربي، ويعزز من مكانتها كمؤسسة أكاديمية عريقة تساهم في تطوير البحث العلمي ودعم الباحثين المتميزين.