نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو أديب يعلق على جدل تنظيف وتطوير أسدين قصر النيل: "العبقرية في التفاصيل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الإعلامي عمرو أديب على حالة الجدل التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيف وتطوير أسدين قصر النيل، مشيرًا إلى أن العمل الجاري يهدف فقط إلى تحسين وتطوير الشكل الخارجي للأسود، لكن هذا الأمر تسبب في إثارة نقاش واسع بين المواطنين.

تعليق عمرو أديب على الجدل

خلال تقديم برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر"، أكد عمرو أديب أن النقاش الدائر حول أسدين قصر النيل لا يوجد مثله في أي بلد آخر، حيث قال:

"العبقرية في التفاصيل والنحت، وشكل الشعر... حصل اليومين اللي فات هيصة وجدل على السوشيال ميديا".

وأشار أديب إلى أن الناس أبدت آراءً متباينة حول التغييرات، معتبرًا أن الضجة التي حدثت غير مبررة.

وأضاف أن اللون الجديد للدهان سيعود إلى حالته الطبيعية خلال شهر أو شهرين، كما فكر مازحًا في اقتراح رفع الأسود لمكان أعلى لتجنب العبث بها.