نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 2 نوفمبر 2024: أمطار رعدية على 19 محافظة وتحذيرات هامة من الأرصاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرات بشأن حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد تقلبات جوية قوية، مع أمطار رعدية تؤثر على 19 محافظة.

نعرض لكم في هذا التقرير تفاصيل الطقس، خريطة سقوط الأمطار، وحالة البحرين.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

يستمر الطقس في حالة تقلب ملحوظة، حيث يكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح، بينما يكون معتدلًا خلال النهار على المناطق الشمالية وصولًا إلى شمال الصعيد.

تستمر درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا في جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يخلق تباينًا واضحًا في الأحوال الجوية بين الشمال والجنوب.

خريطة سقوط الأمطار

القاهرة الكبرى: فرص لهطول أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، تشمل القاهرة، الجيزة، والقليوبية. الغربية، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، والسويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا. مطروح: أمطار غزيرة ورعدية. الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، والدقهلية: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا. دمياط وبورسعيد: أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية. شمال سيناء، حلايب، وشلاتين: أمطار متوسطة ورعدية. الفيوم وبني سويف: أمطار خفيفة.

الظواهر الجوية

حذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وذلك من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا.

كما حذرت من نشاط الرياح المعتدلة، التي قد تزيد من برودة الطقس.

حالة البحرين