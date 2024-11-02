مواجهات قوية للقومي وبطا وهليوبوليس بالقسم الثالث

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أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية للقومي و بطا و هليوبوليس بالقسم الثالث

تقام اليوم السبت، مباريات الأسبوع الثاني بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث لموسم 2024-2025، حيث يلاقي القومي بقيادة محمد علي فريق المرج بقيادة محمد شعراوي.

و يسعي الفريقين لاقتناص أول ثلاث نقاط، هذا الموسم، رغم صعوبة المواجهة لأصحاب الأرض، إما عن الضيوف فيسعون لاقتناص أول ثلاث نقاط واستمرار الفريق بمشواره نحو الصعود للقسم الثاني الموسم المقبل.

و يخرج طوخ لملاقاة سبورتنج كاسل في أقوى مباريات الأسبوع الثاني بالمجموعة السادسة.

بينما يستضيف اسكو فريق القناطر الخيرية، في قمة مباريات الأسبوع الثاني بالمجموعة السادسة.

إما عن باقي المباريات، فجاءت كالاتي:

قها - المطرية

مدينة نصر - بطا

قليوب - بهتيم

الطيران - هليوبوليس

ليفيلز - النصر للتصدير

رع (باي)

ترتيب المجموعة السادسة

1- رع 3 نقاط

2- ليفيلز 3 نقاط

3- طوخ 3 نقاط

4- قليوب 3 نقاط

5- المرج نقطة

6- سبورتنج كاسل نقطة

7- القناطر الخيرية نقطة

8- المطرية نقطة

9- مدينة نصر نقطة

10- بهتيم نقطة

11- إسكو نقطة

12- قها دون نقاط

13- بطا دون نقاط

14- هليوبوليس دون نقاط

15- القومي دون نقاط

16- النصر للتصدير دون نقاط