نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يشن هجمات صاروخية ونوعية على مواقع إسرائيلية: تصعيد متواصل واستنفار عسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع ومستوطنات إسرائيلية شمال البلاد، في تصعيد ملحوظ للصراع القائم.

وأعلن الحزب عن تنفيذ ضربات صاروخية على عدة مستوطنات وقواعد عسكرية، مما أثار ردود فعل فورية واستنفارًا من جيش الاحتلال.

تفاصيل الهجمات الصاروخية

في بيان رسمي، أوضح حزب الله أن قواته استهدفت مستعمرة "بيريا" شمال مدينة صفد برشقة صاروخية، ضمن التحذيرات الموجهة إلى مستوطنات الشمال.

كما أعلن الحزب في بيانين منفصلين عن قصف أربع مستوطنات أخرى بوابل من الصواريخ، مما أدى إلى حالة من الذعر والاستنفار.

هجمات على قاعدة استخباراتية

في تطور آخر، استهدف مقاتلو حزب الله قاعدة "جليلوت" التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200" بضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية، في ضربة وُصفت بالاستراتيجية.

الطائرات المسيرة وموجة الإنذارات

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أربعة طائرات مسيرة انطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراض واحدة منها، بينما انفجرت ثلاث طائرات داخل الأراضي الإسرائيلية.

وانتشرت صور تُظهر الأضرار التي لحقت بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بأخزيف.

كما أطلقت صفارات الإنذار في شمال الجولان بعد رصد صاروخين عبر الأراضي اللبنانية وسقوطهما في مناطق مفتوحة.

انفجارات في قاعدة رامات دافيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجارات في محيط قاعدة "رامات دافيد" بمرج ابن عامر شرق حيفا، نتيجة لإطلاق طائرات مسيرة من لبنان.

في الوقت نفسه، أكدت إذاعة جيش الاحتلال إطلاق نحو 10 صواريخ باتجاه خليج حيفا ومناطق في الجليل، مما زاد من حالة التوتر في المنطقة.