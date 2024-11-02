نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يد بورفؤاد يواصل سلسلة الانتصارات ويتفوق على اتحاد الأشراف في دوري الدرجة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فريق كرة اليد بنادي بورفؤاد الرياضي سلسلة الانتصارات تحت قيادة علي الشناوي بالفوز على اتحاد الاشراف بدوري الدرجة الأولى المجموعة الرابعة بنتيجة 20/25 خارج الأرض في الجولة السادسة، وحصل الفريق على ثلاثة نقاط ليرتفع رصيده من النقاط إلى 17 نقطة ويحتفظ طيور النورس بصدارة المجموعة.

خاض الفريق مباراة قوية انتهى الشوط الأول بتقدم بورفؤاد وبفارق ست نقاط، واستمرت المباراة بتقدمهم مع اختتموا المباراة بفوز بورفؤاد بفارق 5 نقطة.

وجاءت قائمة المباراة كالأتي:ابراهيم جسطن ،احمد سلامة، اياد ابوالعنين ،محمد بصله ،محمد علي الدين الاسماعيلي، زياد غازي، اياد المهدي، محمد جمال شرقية، ابراهيم شهده، كريم الجباس،محمد هاني الشملاوي،ابراهيم طارق الوحش،محمد شهده ابو مالك،احمد اشرف،احمد عبد الماجد ابو عمار،محمد عبد النبي ميدو،يوسف ايمن لمونه

ومن المقرر أن يواجه طيور النورس نظيره المنصورة يوم الجمعة المقبل بالمدينة الرياضية ببورسعيد في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يذكر أن الجهاز الفني مكون من: عادل الشرقاوي رئيس الجهاز الفني، كابتن علي الشناوي مدير فني، كابتن ناصر مسلم مدرب، احمد صبح مدرب حراس مرمى، ممدوح كمال مدرب أحمال، مؤمن صقر اداري الفريق، عصام عفيفي علاج طبيعي، ويشرف على النشاط مروة محمود، أحمد رضوان عضوي مجلس الإدارة.

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