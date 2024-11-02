نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان أمام مونزا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل إيه سي ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره مونزا، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز "الكالتشيو".

ويستضيف ملعب يو باور مواجهة مونزا وميلان، تحت صافرة الحكم الإيطالي الدولي ايرمانو فيليتشياني.

وأشارت تقارير صحفية، أن البرتغالي رفائيل لياو مهاجم الميلان، سيغيب عن مواجهة مونزا، بقرار تأديبي من مدرب الفريق باولو فونسيكا.

ويدخل الميلان المباراة، طامحًا في العودة إلى الانتصارات بعد الهزيمة في المواجهة السابقة أمام نابولي بهدفين دون رد.

في المقابل، يأمل مونزا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الميلان لتحسين موقفه في جدول الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الثامن في ترتيب الكالتشيو، برصيد 14 نقطة، بينما يأتي مونزا في المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.

موعد مباراة مونزا وميلان في الكالتشيو

ستقام مواجهة مونزا وميلان السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمواجهة مونزا وميلان في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة مواجهة مونزا وميلان عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الكالتشيو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على قناة AD SPORTS Premium 1.