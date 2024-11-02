نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أهم مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبي ومتابعي الساحرة المستديرة في أنحاء المعمورة مباريات الدوري الإيطالي على أحر من الجمر، نظرًا لما يمتلكه الكالتشيو من الندية والإثارة والمنافسة.

ويواصل نابولي نتائجه الإيجابيه ويتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 25 نقطة، بينما يحتل إنتر ميلان وصافة الكالتشيو برصيد 21 نقطة.

وتنطلق السبت الموافق 2 نوفمبر 2024، منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، ويعد أبرز مباريات اليوم في الكالتشيو المواجهة المرتقبة بين أودينيزي ويوفنتوس.

موعد مباريات الدوري الإيطالي اليوم السبت والقنوات الناقلة

يواجه بولونيا نظيره ليتشي على أرضية استاد ريناتو دالارا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة بتوقيت السعودية وقطر، ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وبالتحديد AD SPORTS PREMIUM.

ويستضيف أودينيزي نظيره يوفنتوس في قمة نارية على أرضية ملعب بلو إنيرجي، في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة بتوقيت السعودية وقطر، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية المشفرة، وتحديدا على قناة AD SPORTS PERMIUM1.

ويختتم اليوم بمواجهة سهلة نسبيًا، حيث يحل ميلان ضيفًا ثقيلًا على نظيره مونزا على أرضية ملعب يو باور، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، ومن المنتظر أن يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية المشفرة، وبالتحديد على قناة AD SPORTS PERMIUM 1.