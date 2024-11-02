نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي الإسماعيلي للانطلاق في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2024-2025، حيث سيواجه غزل المحلة في أولى جولات البطولة.

يُذكر أن الدراويش أنهوا الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 33 نقطة، بينما تمكن غزل المحلة من العودة إلى دوري الأضواء بعد غياب لموسم واحد.

موعد المباراة:

تُقام المباراة بين الإسماعيلي وغزل المحلة يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإسماعيلية. يسعى الإسماعيلي لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد أمام جماهيره.

القنوات الناقلة:

يمكن متابعة المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الرياضية ON TIME SPORTS HD 1، حيث ستقوم بتغطية أحداث اللقاء.