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أحمد جودة - القاهرة - أسكو يصطدم بالقناطر والطيران يواجه هليوبوليس بدوري القسم الثالث

تنطلق اليوم السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



1- اسكو مع القناطر الخيرية



يشهد نادي أسكو صطدم مرتقب بين فريق أسكو بقيادة مصطفى طة مع فريق القناطر الخيرية بقيادة محمود طة



يدخل الفريقان اللقاء برصيد نقطة حيث تعادل أسكو مع فريق بهتيم، بينما تعادل القناطر الخيرية مع فريق الطيران.



2- سبورتنج كاسل مع شباب طوخ



يشهد دار المدفعية لقاء صعب بين فريق سبورتنج كاسل بقيادة شهاب الدين احمد برصيد نقطة فريق شباب طوخ بقيادة محمد خطاب برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق شباب طوخ على فريق شباب قها بهدف دون رد، بينما تعادل فريق سبورتنج كاسل مع فريق المرج بهدفين لكل منهما.



3- الطيران مع هليوبوليس



على ملعب نادي الطيران يواجه فريق الطيران بقيادة محمد عباس برصيد نقطة فريق هليوبوليس بقيادة محمد عبد السميع دون نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق الطيران مع فريق القناطر الخيرية سلبيًا، بينما تلقي فريق هليوبوليس الهزيمة من فريق ليفيلز بهدفين نظيفين.



4- ليفيلز مع النصر للتصدير



يستضيف ملعب السلام الثالث مباراة فريق ليفيلز بقيادة محمد ثابت ابو العلا برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق هليوبوليس بهدفين نظيفين فريق النصر للتصدير بقيادة هيثم مصطفي في اولى مبارياته بعد أن حصل على راحة في الجولة الأولى.



5- شباب قليوب مع بهتيم



على ملعب نادي قليوب يستقبل فريق شباب قليوب بقيادة أحمد عبد النبي برصيد 3 نقاط فريق بهتيم بقيادة محمود سعيد برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق شباب قليوب على فريق شباب بطا بهدف دون رد، بينما تعادل فريق بهتيم مع فريق أسكو سلبيًا.



6- القومي مع المرج

على ملعب شباب الساحل يلتقي فريق القومي بقيادة بيكو دون نقاط مع فريق المرج بقيادة محمد شعراوي برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق المرج مع فريق سبورتنج كاسل بهدفين لكل منهما، بينما تلقي فريق القومي الهزيمة من فريق رع برباعية نظيفة.



7- مدينة نصر مع شباب بطا



على ملعب نادي مدينة نصر يلعب فريق مدينة نصر بقيادة على سليمان برصيد نقطة مع فريق شباب بطا بقيادة باسم عبد الستار دون نقاط.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق مدينة نصر مع فريق المطرية سلبيًا، بينما تلقي فريق شباب بطا الهزيمة من فريق شباب قليوب بهدف دون رد.





8- شباب قها مع المطرية

على ملعب شباب قها يحل فريق المطرية بقيادة شعله برصيد نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق شباب قها بقيادة سيد حرشة دون نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق المطرية مع فريق مدينة نصر سلبيًا، بينما تلقي فريق شباب قها الهزيمة من فريق شباب طوخ بهدف دون رد.