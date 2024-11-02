موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره بورنموث مساء اليوم السبت 2 نوفمبر 2024 على ملعب "فيتاليتي"، وذلك في إطار الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويحتل السيتيزن صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق بورنموث المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة ثلاثة لقاءات.



موعد مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي



تبدأ أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.



القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي



يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتلعيق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

