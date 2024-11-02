انت الأن تتابع خبر موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي المطور وطريقة الاستعلام عن الراتب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد دعم الضمان الاجتماعي المطور هو واحد من برامج الدعم الهامة التي يسعى الكثير من المواطنين في السعودية الحصول عليها، علماً بأنه مخصص للأسر ذات الدخل المحدود بهدف تحسين وضعهم المادي وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية لهم مما يقدم لهم الحماية الاجتماعية اللازمة ويرغب الكثير من مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي المطور معرفة موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي وقد قامت وزارة الموارد البشرية بتوضيح ذلك في بيان رسمي لها وأوضحت أيضاً موعد صرفه وفي السطور التالية عبر بوابة الصبح نوضح لكم موعد صرف دعم الضمان.

موعد صرف رواتب الضمان

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن حقيقة موعد صرف رواتب الضمان الاجتماعي، حيث أن دعم الضمان الاجتماعي يصرف عادةً يوم 1من كل شهر ميلادي مالم يكون متوافق هذا الموعد مع عطلة رسمية وفي حالة وجود عطلة رسمية يتم اتباع سياسة الصرف التي وضعتها الوزارة عند صرف الرواتب وهي تقديم الموعد يوم أو تأخير

كيفية الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور 2024

حددت وزارة الموارد البشرية عدد من الخطوات التي يجب اتباعها عند الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي المطور يجب إتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

حدد الخدمات الإلكترونية.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي.

أدخل الرمز البصري.

قم بالضغط على أيقونة الاستعلام.

سوف تظهر أمامك تفاصيل الدفعة الجديدة وموعد صرفها.

شروط الحصول على نظام الضمان الاجتماعي 1446