انت الأن تتابع خبر قدم الآن…بنك الأول يعلن عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين تمهير في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن بنك الأول عبر موقع لينكد إن عن بدء التقديم على برنامج تطوير الخريجين للتدريب على رأس العمل تمهير في عدة تخصصات بفروع البنك في المملكة العربية السعودية،

ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كل تفاصيل برنامج التدريب من بنك الأول.

مسمى البرنامج من بنك الأول

برنامج تطوير الخريجين تمهير.

أماكن التدريب في برنامج تطوير الخريجين من بنك الأول

جدة،الرياض،الخبر.

التخصصات المطلوبة لبرنامج تدريب الخريجين من بنك الأول

اللغويات

علوم الحا.سب الآلي.

هندسة الكمبيوتر والبرمجيات.

نظم المعلومات الإدارية.

المحاسبة والمالية.

إدارة الأعمال.

الشروط المطلوبة للتقديم في برنامج تدريب الخريجين من بنك الأول

هناك بعض الشروط المطلوبة التى حددها بنك الأول للتقديم في برنامج تدريب الخريجين وهي كالآتي:-

١- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

٢- أن يكون حاصل على شهادة البكالوريوس أو الدبلوم.

٣- ألا يكون يعمل في أي من القطاعات.

٤- ألا يكون المتقدم قد سجل في نظام التأمينات الإجتماعية أو وزارة الموارد البشرية.

٥- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تهكير قبل ذلك.

مميزات التقديم في برنامج تدريب الخريجين في بنك الأول

هناك عدد من المميزات التي يقدمها البنك للمتقدمين في برنامج تدريب الخريجين وهي كالتالي:-

١- مكافأة مالية لحملة درجة البكالوريوس بقيمة ٣,٠٠٠ ريال سعودي.

٢- مكافأة مالية لحملة درجة الدبلوم بقيمة ٢,٠٠٠ ريال سعودي.

٣- تأمين ضد مخاطر العمل.

٤- شهادات خبرة.

٥- تقديم دورات تدريبية إلكترونية.

موعد وطريقة التقديم في برنامج تدريب الخريجين في بنك الأول