انت الأن تتابع خبر توقيع 22 اتفاقية خلال "أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثمرت النسخة الثامنة من "مبادرة مستقبل الاستثمار" المنعقدة في الرياض عن توقيع 22 اتفاقية خلال يومين ، في مختلف المجالات بين عدد من الجهات والشركات الدولية ، منها: الذكاء الاصطناعي والطاقة والطيران ،إليكم التفاصيل في السطور القادمة.

اتفاقيات مبادرة المستقبل للاستثمار

خلال أول يومين من النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار تم توقيع عدد من الاتفاقيات والتي بلغت 22 اتفاقية تمثلت في التالي:-

شراكة استراتيجية بين صندوق الاستثمارات العامة و"غوغل كلاود" لإطلاق مركز عالمي جديد للذكاء الاصطناعي.

إعلان شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي "كافد"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، توقيعها اتفاقية مع شركات CRRC وCRRC Nanjing Puzhen ومجموعة حسن علام للإنشاءات السعودية المحدودة، لإطلاق مشروع القطار الكهربائي "المونوريل".

توقيع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع وزارة الطاقة.

توقيع شركة "تطوير مطار الملك سلمان الدولي" شراكة إستراتيجية مع "مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار" بهدف تعزيز التطلعات الإستراتيجية لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي وتمكين الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران.

إلى جانب ذلك فقد وقعت "أرامكو السعودية" اتفاقية تعاون إطارية مع مجموعة "بتروفيتنام" بالإضافة إلى توقيعها اتفاقية مع "توليا" وبدعم من صندوق التنمية الصناعية السعودي، لتأسيس منصة لتمويل سلسلة التوريد.

كما وقعت "أكوا باور" اتفاقية مع "بنك الكويت الوطني‬⁩" لتوفير تسهيلات تمويلية بـ 690 مليون دولار لدعم المشاريع المستقبلية، إضافة إلى اتفاقية تمويل مع "مؤسسة التمويل الدولية‬⁩"بقيمة 402 مليون دولار لتمويل مشروعين للطاقة الشمسية في ⁧‫أوزبكستان‬⁩.

وأيضًا وقعت مجموعة الوطني للثروات وجي بي مورغان اتفاقية شراكة استراتيجية.

أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار