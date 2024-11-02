انت الأن تتابع خبر "اتفرج دلوقتي من البيت" القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى جماهير الأهلي في كل مكان لمعرفة موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في بداية مشواره في الدوري الممتاز ضمن الجولة الأولى من البطولة، ويدخل الاهلي اللقاء بعنويات مرتفعة بسبب حصد البطولات في الاونة الأخيرة، وفي ضوء ذلك يستعرض لكم موقع دوت الخليج كل التفاصيل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تُعتبر مجموعة قنوات أون سبورتس الناقل الوحيد والحصري لمباريات الدوري الممتاز دوري نايل في الموسم 2024-2025، وبذلك هي القنوات التي ستعرض مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

منح الجهاز الفني للنادي الأهلي، برئاسة المدرب السويسري مارسيل كولر، اللاعبين راحة سلبية اليوم من التدريبات، عقب انتهاء مباراة الفريق أمام العين التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بفارق ثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز 2024-2025

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت 2-11-2024، وستعرض عبر قناة أون تايم سبورتس.

بدأت الجولة الأولى من الدوري المصري أمس الأربعاء، حيث حقق سموحة فوزًا على حرس الحدود بنتيجة 3-1، بينما انتصر المصري البورسعيدي على طلائع الجيش 2-0.

الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز