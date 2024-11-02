برشلونة يقدم عدة توصيات لجماهيره قبل مواجهة إسبانيول

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - قدم نادي برشلونة عدة توصيات لجماهيره قبل مباراة إسبانيول، المقررة غداً الأحد، في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: “3 نوفمبر/تشرين الثاني ستتزامن عدة فعاليات يتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من الزوار. فمن جهة، سنواجه إسبانيول على ملعب “لويس كومبانيس”، ومن جهة أخرى سيقام سوق (زونافرانكا) الأسبوعي الذي يتزامن مع عطلة عيد جميع القديسين، وزيارات المقابر في مونتجويك”.

وأضاف البيان: “يوصي النادي بمتابعة بعض التوجيهات المتعلقة بالتنقل، نظراً لأن هذا التزامن سيؤثر على الحركة في منطقة مونتجويك، كما تم تصنيف هذه المباراة على أنها عالية الخطورة”.

وتابع: “كما هو معتاد خلال أيام المباريات، سيبدأ من حوالي الساعة 13:00 تنفيذ الترتيبات الخاصة لتقييد دخول المركبات الخاصة إلى ملعب المباراة، ولن تتمكن السيارات من السير في النقاط القريبة من الملعب، وسيطلب الحصول على تصريح للدخول إلى المناطق المحيطة”.

وواصل: “التوصية الأساسية بخصوص المباراة أن يبكر المشجعون الذين يرغبون في الحضور باستخدام وسائل النقل العام أو سيراً على الأقدام، كما يوصي النادي الجمهور الذي سيحضر المباراة بإحضار جميع المستندات اللازمة لعرضها عند الطلب لأي من أعضاء النادي أو الأمن عند مداخل الملعب. كما ينصح بمتابعة بعض الإرشادات المتعلقة بالتنقل لتسهيل الوصول والخروج السلس من منطقة مونتجويك”.

واختتم: “ينصح برشلونة الجمهور الذي سيحضر المباراة باستخدام وسائل النقل العام، مثل المترو أو التلفريك، إلى جانب خدمات النقل المجانية المخصصة للحضور، كما ينصح بتجنب استخدام المركبات الخاصة قدر الإمكان”.