الدوري السوري .. الوثبة يفرض التعادل على تشرين بالوقت القاتل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 2 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة تشرين وضيفه الوثبة، مساء اليوم، ضمن الجولة الثانية من الدوري السوري.

تقدم تشرين أولاً عبر زاهر ميداني (د69) من علامة الجزاء، ثم عادل الوثبة عبر عبد الرزاق البستاني (د90+5).

يشار إلى أن هذه المباراة هي الأولى ل-تشرين في الدوري بعد تأجيله مباراته في الجولة الأولى ليحصد بذلك نقطته الأولى.

أما الوثبة خاض مباراته الثانية ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على أهلي حلب بهدف نظيف.

وتستكمل مباريات المرحلة الثانية، يوم الأربعاء المقبل، بإقامة مباراتين تجمع الأولى الفتوة مع الشعلة، ويواجه الوحدة نظيره الشرطة في الثانية.