انت الأن تتابع خبر "نزلها الأن" القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مباراة مهمة، يستضيف مانشستر يونايتد فريق تشيلسي مساء الأحد المقبل على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025، يدخل مانشستر يونايتد المباراة بقيادة جديدة، حيث أعلنت الإدارة عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي روبن أموريم ليحل محل المدرب السابق إريك تين هاج، وسيكون الفوز على تشيلسي بمثابة بداية مرحلة جديدة، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج كل التفاصيل.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سيتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي عبر قناة beIN Sports HD1.

تردد قناة beIN Sports HD1

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد القناة:11013.

القمر الصناعي:نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

الجودة: HD.

لن يبدأ أموريم مهامه فورًا،

بل سيتعين عليه الاستمرار مع فريقه الحالي سبورتنج لشبونة البرتغالي حتى بداية فترة التوقف الدولي المقبلة، في حين سيستمر المدرب المؤقت فان نيستلروي في قيادة الفريق.

يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة، وتمكن من التخلص من النتائج السيئة بفوزه الكبير على ليستر سيتي في دور الـ16 من كأس رابطة الأندية الإنجليزية، يوم الأربعاء الماضي.

يهدف تشيلسي في المقابل إلى مواصلة سعيه للعودة إلى الصفوف العليا والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 17 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي 2024-2025

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز ستقام يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 على ملعب أولد ترافورد. تنطلق المباراة في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

معلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي إلى المعلق. حسن العيدروس .

تشكيل تشيلسي المتوقع لمباراة مانشستر يونايتد

ينتظر أن يعتمد إينزو ماريسكا، مدرب تشيلسي على الأسماء الآتية لمواجهة مانشستر يونايتد:

الخطة 4-2-3-1

حارس المرمى: روبيرت سانشيز.

خط الدفاع: رييس جاميس، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، مالو جوستو.

خط الوسط: روميو لافيا، مويسيس كايسيدو.

خط الهجوم: نوني مادويكي، بيدرو نيتو، كول بالمر، نيكولاس جاكسون.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمباراة تشيلسي

من المتوقع أن يعتمد إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد على العناصر الآتية لمواجهة تشيلسي:

الخطة 4-2-3-1