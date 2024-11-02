نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فرص عمل مغرية من وزارة الدفاع: فتح باب القبول للوظائف العسكرية للرجال والنساء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب التسجيل للوظائف العسكرية المخصصة لكافة المؤهلات والتخصصات، حيث يتوقع بدء التقديم يوم الأحد المقبل، الموافق 1 نوفمبر 2024. تشمل هذه الفرص العسكرية جميع المتقدمين من الرجال والنساء، وتتنوع الرتب من "رقيب" إلى "جندي". تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز صفوف القوات المسلحة وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب والشابات السعوديين.

يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الوزارة لتوسيع قاعدة المتقدمين، إذ يُعطى المتقدمون فرصة التقديم عبر منصة قيادة الاستقطاب العسكري المشترك. بعد تقديم الطلبات، ستقوم الجهة المسؤولة بمراجعتها وإرسال إشعار للمتقدمين حول نتائج قبولهم أو رفضهم. لذلك، من المهم على المتقدمين أن يتأكدوا من استيفاء شروط القبول والتخصصات المطلوبة.

التخصصات المطلوبة لحاملي البكالوريوس

تتضمن التخصصات المطلوبة من حاملي شهادة البكالوريوس ما يلي:

نظم المعلومات.

هندسة البرمجيات.

الهندسة الكهربائية.

الخدمات الطبية.

اللغة الإنجليزية.

هندسة الشبكات.

برمجة وعلوم الحاسب.

أمن المعلومات.

الدراسات الإسلامية.

الإعلام.

التنظيم والتطوير الإداري.

التخصصات لحاملي الدبلوم

بالنسبة لحاملي الدبلوم، فقد حددت الوزارة مجموعة من التخصصات التي تشمل:

البرمجة وعلوم الحاسب.

إدارة الأعمال.

الإدارة المكتبية.

السكرتارية.

بالإضافة إلى العديد من التخصصات الأخرى.

تخصصات الثانوية العامة

للمتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، هناك تخصصات متنوعة تشمل:

الثانوية العامة.

الثانوية التجارية.

أقسام علمي وأدبي وتجاري.

المعهد المهني.

الثانوية الصناعية.

شروط القبول

وضعت وزارة الدفاع مجموعة من الشروط الأساسية للقبول في الوظائف العسكرية، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من والدين سعوديين. الحد الأدنى لطول المتقدم يجب ألا يقل عن 160 سم. يجب أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا على الأقل. يجب أن لا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية. يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة دبلوم كحد أدنى.

طريقة التقديم

يمكن للمتقدمين التسجيل في الوظائف عبر منصة أبشر توظيف. يجب على المتقدمين ملء استمارة التسجيل وتقديم المستندات اللازمة لإثبات مؤهلاتهم. من المهم أن يتم تقديم الطلبات في الوقت المحدد لضمان فرص الحصول على الوظيفة المرغوبة.

تعتبر هذه الفرص من وزارة الدفاع بمثابة خطوة إيجابية نحو توفير وظائف للشباب والشابات السعوديين، مما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية.